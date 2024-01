Calcio: Mourinho 'c'è gente che deve dare di più, ma siamo seri' Tecnico Roma'ieri riunione dura, ma anche io faccio autocritica'

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "C'è gente che dal punto di vista individuale deve dare di più". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del Milan parlando del momento che sta vivendo la Roma. "Ma noi siamo un gruppo di gente seria, che soffre - ha aggiunto - Ieri la riunione con i giocatori è stata dura, specialmente per qualcuno. Collettivamente e difensivamente la squadra è stata perfetta con la Lazio, subisce un gol come lo ha subìto. Ma nella riunione di ieri non ho risparmiato niente, ho detto anche di una partita dove sono stato io a sbagliare. Faccio anche io autocritica". A chi gli chiede perché nessuno della società, oltre a lui, abbia parlato dopo il derby, ha risposto: "Non sono un Ceo, ma io sono comunque la società. Le mie parole sono quelle che la gente fuori vuole sentire. Voglio essere sempre leale e corretto con la società. Il derby vinto da noi è un derby di umiliazione, quelli persi, invece, li abbiamo sempre persi per un dettaglio, per un errore, arbitrale o personale, però lo abbiamo sempre fatto con la dignità di chi dà tutto. Siamo sempre usciti con la testa pulita". Sulla gara di domani ha concluso: "Siamo a 4 punti dalla Champions, lottiamo per qualcosa di difficile ma nessuno può impedircelo. Domani Dybala non penso ci sarà". (ANSA).

YBM-PGR