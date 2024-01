Calcio: Lazio; Martusciello, Siamo contenti, bicchiere è pieno 'E' mancato solo il gol, prestazione di sofferenza'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il punto col Napoli? Nel primo tempo siamo stati contratti, affrontavamo una signora squadra, loro palleggiano bene ed era complicato. Nel secondo tempo grazie a una prova di coraggio siamo avanzati, non siamo riusciti a far gol ma siamo contenti. Si è fatta una prestazione di sofferenza, il bicchiere è tanto pieno, non mezzo pieno, dispiace solo per il risultato ma importa lo spirito vinto nel secondo tempo". Lo ha detto a Dazn Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio (Maurizio Sarri non si è potuto presentare alla tv per un lutto improvviso), dopo il pareggio a reti inviolate col Napoli. "Ci è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta, ma ci teniamo la grande prestazione di squadra. Isaksen? Ci sta facendo vedere le caratteristiche per cui è stato scelto, stiamo lì ad aspettare che esploda", conclude Martusciello. (ANSA).

YRG-MS