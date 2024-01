Calcio: Lazio; Lotito, 'vittoria da prima squadra Capitale' 'Tifosi a Formello ieri hanno caricato tantissimo'

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La vittoria sulla Roma nel derby? Abbiamo fatto una prestazione degna della prima squadra della Capitale". E' quanto detto da Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Lazio Style Channel dopo il successo stracittadino nei quarti di finale di Coppa Italia. "Determinati, uniti e umili, è questo che serve alla Lazio, che ha le potenzialità per confrontarsi con tutti", aggiunge Lotito. La spinta dei tifosi, ieri a Formello, ha contato tantissimo: "Ho fatto in modo che la gente venisse a vedere la rifinitura, i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo". La vittoria "e' il miglior regalo per il compleanno del club" e il rigore della vittoria "e' inconfutabile"' Il presidente si tiene stretto Maurizio Sarri: "E' un uomo legato a un progetto che inizia a prendere forme concrete". La vittoria della Lazio è stata firmata anche da quei giocatori arrivati in estate e a lungo criticati: "Tutte gli acquisti sono stati visionati in prima persona da me, dal tecnico e dal ds", sottolinea Lotito. "Non entro nel merito delle polemiche che ci sono state". (ANSA).

