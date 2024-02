Calcio: Lazio, col Bologna Sarri conta gli assenti Vecino e Romagnoli squalificati. In dubbio Gila e Hysaj

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il successo della Lazio ieri contro il Bayern Monaco in Champions League 'rischia' di far dimenticare le tante defezioni in casa biancoceleste in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Stamattina a Formello nella seduta di scarico mancavano Pellegrini, Rovella, Vecino (che comunque contro i felsinei sarebbe stato squalificato) e Zaccagni. Un loro recupero è assai improbabile. Alla conta degli assenti si aggiunge anche Romagnoli, squalificato per somma di ammonizioni. Ieri Mario Gila ha accusato un forte mal di stomaco, per cui la sua titolarità domenica al fianco di Patric (recuperato) non è scontata, mentre Hysaj ha subito due colpi alla caviglia. Sarri dovrà fare valutazioni molto attente, anche alla luce del recupero in casa del Torino da giocare giovedì 22. (ANSA).

