Calcio:Lazio-Bologna,sfida d'alta quota tra Sarri e Thiago Motta Atalanta senza freni punta alla quinta vittoria consecutiva

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri e Thiago Motta vanno a caccia del quarto posto, attualmente occupato dall'Atalanta che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Una gara di altissimo livello che, secondo gli esperti Sisal, vede favoriti i padroni di casa a 2,30 contro il 3,40 dei rossoblù mentre si scende a 3,10 per il pareggio. Al Gewiss Stadium va in scena, invece, un testacoda al quale non si era più abituati. L'Atalanta, quarta, riceve il Sassuolo al limite della zona retrocessione. Dea caldissima, reduce da quattro vittorie consecutive, con gli emiliani che hanno centrato un solo punto nello stesso arco temporale. Nerazzurri favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,36 contro il 7,50 degli ospiti mentre il pareggio, uscito solo una volta negli ultimi 15 incroci, è in quota a 5,50.Il lanciatissimo Milan, successo a 1,80, è ospite del Monza, vincente a 4,50. La nuova Roma di De Rossi è impegnata nel derby regionale con il Frosinone dell'ex Di Francesco: vittoria giallorossa a 1,90, successo ciociaro a 3,75. Partono avanti sia il Napoli, 1,60, con il Genoa, dato a 6,00, che la Juventus, in quota a 1,65, sul campo del Verona, vittoria a 5,75. (ANSA).

