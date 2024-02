Calcio: Inter e Comune celebrano 10 anni progetto SportZone Dal 2013 coinvolte 20.000 persone per trasmettere valori sport

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Trasmettere i valori universali dello sport ai ragazzi a Milano. È questo l'obiettivo del progetto SportZone, nato dalla collaborazione tra Fc Internazionale, Comune di Milano e Comunità Nuova, che oggi ha celebrato il suo decimo anniversario con un evento andato in scena a Palazzo Marino con la partecipazione di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano; Don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova; Matteo Bruschera, responsabile del progetto SportZone di Comunità Nuova; Javier Zanetti, Vice President di FC Internazionale Milano e Giulio Rossini, Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva USR Lombardia. Da "IO Tifo Positivo" a "Sport in Cattedra", iniziative nate per trasmettere i valori positivi universali dello sport ai ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di 1° grado della città di Milano, sono diverse le attività che sono nate in questi dieci anni. Dal 2013 ad oggi infatti SportZone ha coinvolto circa 20.000 persone per un totale di 2.000 incontri e interventi continuativi e 300 eventi organizzati: ogni anno sono stati coinvolti circa 1000 studenti e studentesse, appartenenti a 25 scuole di Milano, e più di 500 adulti, tra insegnanti e genitori, con altre iniziative come"Unità Mobile dello Sport" e "Coppa Quartieri" che hanno coinvolto circa 800 giovani l'anno in più di 50 interventi ed eventi sul territorio. (ANSA).

