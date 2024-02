Calcio: il Bologna ritrova Freuler, arriva Castro Motta ritrova Freuler, nel pomeriggio arriva Castro

(ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - Il Bologna è al completo. Motta ritrova Freuler a centrocampo, che ha scontato il turno di squalifica con la Lazio e si candida per riprendere posto in mediana, al fianco di Fabbian e Ferguson, mentre in difesa corrono in tre per due maglie, nei ruoli di centrali: Beukema, Calafiori e Lucumi. Nel tardo pomeriggio sbarcherà a Bologna Santiago Castro, attaccante 19enne prelevato a gennaio dal Velez per 12 milioni e convocato per il preolimpico dall'Argentina: l'attaccante sarà spettatore domani di Bologna-Verona e inizierà poi la nuova avventura. (ANSA).

