Calcio: Fiorentina; in dubbio Biraghi contro la Lazio Capitano viola ha problemi alla caviglia dopo la gara di Empoli

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - In vista della partita di lunedì al Franchi contro la Lazio la Fiorentina non potrà contare su Kouamé, ancora all'ospedale dopo essere risultato positivo al test per la malaria dopo essere rientrato dalla Coppa d'Africa (vinta dalla sua nazionale) e su Christensen sottoposto di recente ad un'artroscopia per problemi al ginocchio. Al momento è in dubbio anche Cristiano Biraghi uscito malconcio ad una caviglia dall'ultima gara con l'Empoli: le sue condizioni verranno monitorate in questi giorni, quando il tecnico Vincenzo Italiano valuterà se convocare Dodò, ai box dallo scorso settembre dopo l'operazione al crociato: il brasiliano ha iniziato da qualche settimana a lavorare in gruppo e attende una chiamata, lo stesso vale per Castrovilli pure lui reduce da un intervento al ginocchio. (ANSA).

