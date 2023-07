Calcio: da domani il Napoli in ritiro a Dimaro Parte primo gruppo,tra il 18 e il 19 luglio arrivano i nazionali

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - A partire da domani il Napoli svolgerà la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro in Val di Sole. Per il tredicesimo anno consecutivo gli azzurri si ritroveranno nella località del Trentino dove rimarranno fino al 25 luglio. Dopo due giorni di riposo gli azzurri raggiungeranno Castel di Sangro, in Abruzzo, dove completeranno la preparazione, trattenendosi fino al 12 agosto. Oggi si è ritrovato nel Centro Tecnico di Castel Volturno un primo gruppo di calciatori (Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui, Gaetano, Zedadka e Zanoli) al quale si sono uniti i giovani della Primavera che saranno aggregati alla prima squadra nelle due fasi del ritiro. Tutti si sono sottoposti ai test fisico-atletici e hanno svolto anche una seduta pomeridiana. Domani la partenza alla volta del Trentino dove il gruppo sarà raggiunto, tra il 18 e il 19 luglio, da tutti gli altri componenti della rosa i quali avendo prolungato l'attività con le rispettive Nazionali dopo la conclusione del campionato, potranno usufruire di qualche giorno in più di vacanza. (ANSA).