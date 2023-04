Calcio: corsa al biglietto a Udine per la gara col Napoli

(ANSA) - UDINE, 24 APR - Migliaia di persone hanno preso letteralmente d'assalto la biglietteria elettronica e il botteghino della Dacia Arena per entrare in possesso di un biglietto per Udinese-Napoli, in programma martedì 2 maggio alle 20.45. La vendita è scattata alle 16. I supporter della squadra ospite sono persuasi che quella con i bianconeri possa essere la gara clou: o quella in cui si conquisterà la matematica certezza dello scudetto sul campo oppure, ancora, il primo match da campioni d'Italia. Infatti, pur battendo la Salernitana sabato, occorrerebbe attendere la sfida della Lazio, a Milano con l'Inter, domenica a pranzo, per conoscere il verdetto. La corsa all'acquisto del ticket si sta verificando nonostante i prezzi tutt'altro che popolari: la curva Nord costa 35 euro; le Tribune laterali nord/sud: 70 euro (intero), 65 (ridotto), 60 (under 18); i Distinti: 80 euro (intero), 75 (ridotto), 70 (under 18); le Tribune centrali nord/sud: 100 euro (intero); 90 (ridotto); 80 (under 18). La curva Sud e il Settore ospiti 55 euro. (ANSA).