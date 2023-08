Calcio: Cagliari, 2-1 al Como in amichevole A segno Lella e Viola su rigore. Per i lariani in gol Blanco

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Vittoria del Cagliari nell'amichevole di questo pomeriggio contro il Como allo stadio Brunod di Chatillon, in Valle d'Aosta. Due a uno il risultato finale: a segno Lella nel primo tempo al 32', poi pareggio dei lariani nella ripresa con Blanco. E infine la rete del successo allo scadere firmata da Viola su rigore per atterramento in area del solito scatenato Luvumbo. È l'ultima amichevole del ritiro in Valle D'Aosta: il Cagliari, dopo l'ultimo giorno sotto le Alpi, andrà in Francia a giocare contro il Brest sabato 5 agosto. Poi tornerà in Sardegna perché per il 12 agosto è fissato alla Domus il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Palermo. Per il Cagliari un buon test contro un avversario che vuole dire la sua nel prossimo campionato di serie B: buon organico e organizzazione di gioco sicuramente promettente. Nell'ultima mezz'ora si è visto in campo l'ultimo acquisto del Cagliari Shomurodov, ancora con pochi allenamenti sulle gambe dopo l'arrivo in Valle D'Aosta. Attacco sotto osservazione soprattutto dopo l'infortunio di Lapadula. Nel primo tempo Ranieri ha schierato Oristanio accanto a Pavoletti. Poi spazio alla coppia Luvumbo-Shomurodov. Cagliari alla ricerca di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo: l'ultimo nome accostato al Cagliari è quello di Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria e della nazionale croata con precedenti esperienze in Serie A. Da un momento all'altro potrebbe sbloccarsi anche l'affare Palomino. (ANSA).