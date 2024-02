Calcio: Bundesliga, il Bayern ritrova la vittoria Una doppietta di Kane decide il sofferto 2-1 al Lipsia

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dopo due ko consecutivi in Bundesliga, più quello con la Lazio in Champions League, seppure a fatica il Bayern Monaco ha ritrovato il successo battendo 2-1 il Lipsia all'Allianz Arena, nella 23ma giornata di campionato. I bavaresi hanno così conservato il distacco di 8 punti dalla capolista Bayer Leverkusen che ieri aveva sconfitto con lo stesso risultato il Magonza. Frena invece lo Stoccarda, terzo, che dopo quattro vittorie di fila è stato fermato sull'1-1 dal Colonia. Sotto gli occhi del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, le reti del Bayern sono state realizzate entrambe da Henry Kane (la seconda in pieno recupero), doppietta intervallata dal gol di Sesko, che aveva momentaneamente pareggiato per il Lipsia. Nonostante il successo, la squadra di Thomas Tuchel è parsa convalescente ma non guarita. La trasferta della settimana prossima a Friburgo dovrebbe permettergli di ritrovare un po' più di fiducia, prima di ospitare la Lazio il 5 marzo in Champions per cercare di ribaltare l'1-0 dell'Olimpico. (ANSA).

