Calcio: Bild, Conte in una rosa di tecnici per il Bayern Per il giornale è in concorrenza con Mourinho, Zidane e Alonso

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - José Mourinho, Zinedine Zidane, Xabi Alonso e... Antonio Conte. Secondo quanto riporta la Bild il tecnico italiano è in una rosa di quattro che la dirigenza del Bayern Monaco sta valutando per la sostituzione di Tuchel che andrà via a fine stagione, se non prima nel caso di una non preventivata uscita dalla Champions contro la Lazio. Scrive il giornale tedesco che, oltre a Mourinho, che sta già imparando il tedesco, anche Conte abbia individuato nel Bayern il club ideale per trasformare in realtà il sogno di vincere la Champions League. Conte è sul mercato e da parte sua vede il Bayern come uno dei primi tre club d'Europa, aggiunge Bild. Dopo il campionato inglese (Chelsea) e quello italiano (Inter, Juventus), vorrebbe inserire nel suo curriculum al campionato tedesco. L'allenatore italiano avrebbe quindi dato la propria disponibilità ai dirigenti bavaresi, che però starebbero valutando anche altri profili di super-tecnici, tutti al livello delle ambizioni del club. (ANSA).

SL