Barella, 'Spalletti schietto mi ha criticato e elogiato' 'Questa Nazionale è come il Brunello, eleganza e carattere'

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - ''Con me Spalletti è stato subito onesto, mi ha criticato e fatto i complimenti, ha parlato in modo schietto, diretto e questo l'ho apprezzato molto, so che devo essere impulsivo e magari fare qualche gol in più''. E' quanto ha dichiarato Nicolò Barella intervenendo oggi dal ritiro azzurro di Coverciano.''E' iniziato un nuovo corso e dobbiamo fare bene - ha proseguito il centrocampista dell'Inter e della nazionale - Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Ringrazio Mancini che ha creduto in me fin dai tempi di Cagliari e ci legherà sempre il ricordo dell'Europeo vinto, Spalletti è un tecnico diverso con idee diverse che sono nuove anche per me. Vanno prese, immagazzinate e messe in campo. La scorsa stagione con il Napoli ha mostrato il calcio migliore insieme a quello del Manchester City''. Considerando la sua passione per i vini Barella, a domanda precisa, ha risposto: ''Visto che siamo in Toscana questa Nazionale è come un Brunello, carattere ed eleganza''. (ANSA).