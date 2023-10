Atletica: l'etiope Muktar Edris vince la Trento Half Marathon Tra le donne successo della connazionale Worknesh Debele

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - L'etiope Muktar Edris ha vinto la 12ma Trento Half Marathon con il tempo di 1h00'30 davanti Shadrack Kimutai Koech (1h01'12), keniano di bandiera kazaka. Terzo nella Trento Half Marathon ha chiuso il marocchino Soufiyan Bouqantar (1h02'55). Sesto e migliore degli italiani il trentino Neka Crippa con il tempo di 1h04'04. Nella gara femminile la connazionale Worknesh Debele - al rientro dalla doppia maternità - ha infranto il record della manifestazione in 1h07'48, migliorando così il primato di 1h08'34 stabilito dalla keniana Rionoripo nel 2019. Sul podio sono salite Etenesh Diro (1h09'50) e la keniana Joyline Cherotich (1h11'58). Sesto posto per Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano, 1h18'09), a sua volta keniana di nascita ma italiana d'adozione Edris, due volte campione iridato dei 5000 metri aveva trionfato cinque volte al Giro al Sas. Il trentenne etiope è il primo atleta ad iscrivere il proprio nome in entrambe le prove internazionali di Trento. Ad accoglierlo al traguardo il keniano Kibowott Kandie vincitore solitario ieri sera nel 76.o Giro al Sas davanti a Yeman Crippa. "Mi piace l'idea di aver vinto per la sesta volta in carriera a Trento: dopo i cinque Giri al Sas ho voluto provare ad allungare ed ora posso dire di aver vinto tutto qui in città. Mi sarebbe piaciuto scendere a mia volta sotto l'ora e magari stabilire il nuovo record, ci ho provato". ha detto Muktar Edris. "Ho raggiunto entrambi gli obiettivi che mi ero prefissata, vittoria e record. Al rientro dopo le due maternità avevo qualche piccolo dubbio ma questa gara e le strade di Trento mi hanno dato solo risposte positive", ha detto invece la vincitrice Worknesh Debele. "Sono contento della prova, magari non appieno del mio tempo perché speravo di scendere sotto l'1h04 ma mi sono fermato appena sopra tale limite ed essere il primo tra gli italiani è sempre un bel riscontro. Dopo diversi problemi fisici l'importante era tornare a correre forte e la Trento Half Marathon mi ha dato risposte importanti", ha sottolineato Nekagenet Crippa. (ANSA).