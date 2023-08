Amichevole Napoli-Girona, 4-2 dopo i calci di rigore Tempi regolamentari 1-1, la vittoria si assegna dal dischetto

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 02 AGO - In una partita amichevole disputata a Castel di Sangro, in Abruzzo, il Napoli ha battuto gli spagnoli del Girona 4-2 dopo i calci di rigore. La partita è finita in pareggio 1-1 con le reti di Stuani, al 13' e di Simeone su rigore, al 42'. Per decidere il vincitore si è fatto ricorso ai calci di rigore, nonostante si trattasse di una gara amichevole. Gli azzurri hanno infine prevalso sugli spagnoli con il punteggio complessivo di 4-2. (ANSA).