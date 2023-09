Al via il Trofeo Coni, Malagò 'il sogno olimpico parte qui' Manifestazione under 14: gare domani e sabato in Basilicata

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Parte ufficialmente l'ottava edizione estiva del Trofeo Coni. Piazza Prova d'Orchestra, a Nova Siri Marina, ha ospitato la cerimonia di apertura della più grande manifestazione sportiva under 14 d'Italia, che vedrà cominciare le gare domani mattina in diverse sedi della costa jonica della Basilicata e si concluderà sabato 23 settembre. Presenti alla cerimonia d'apertura i vertici del Coni a cominciare dal presidente Giovanni Malagò. "Siamo felici di essere in Basilicata e che questa splendida regione goda di grande visibilità. Questo evento coinvolge tutte le regioni e ci sono anche rappresentanti esteri - ha detto Malagò -C'è la partecipazione della grande famiglia del nostro mondo. Tra noi ci sono ragazzi che tra qualche anno vinceranno qualcosa di importante per il nostro Paese a livello olimpico, mondiale o europeo: la storia dice che si parte da qui, dal Trofeo CONI. C'è sano agonismo, competitività, la capacità di mettere nella propria memoria una fotografia, un ricordo di questa manifestazione che vi accompagnerà per tutta la vita". Il n.1 del Coni ha poi chiesto di osservare un minuto di silenzio per Pierpaolo Fedele Bernardo, scomparso ieri e "che da volontario ha trascinato il nostro mondo ed era coinvolto nell'organizzazione dell'evento". (ANSA).