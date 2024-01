2-1 all'Udinese, la Lazio avvicina il quarto posto La sblocca Pelegrini, pari Walace: decide la rete di Vecino

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Tre punti in casa dell'Udinese per avvicinare la zona Champions. La Lazio sorride nella trasferta in Friuli, battendo i bianconeri di Cioffi 2-1 e portandosi a tre punti dal quarto posto. La sblocca al 12' del primo tempo Pellegrini, nella ripresa al 14' Walace riporta in gara i padroni di casa. Ma al 31' decide il match Vecino con un gol su assist di Felipe Anderson. (ANSA).

ROI