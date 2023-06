2-1 all'Inter, la Roma vince scudetto U17 davanti ct Mancini Anche presidente Regione Marche Acquaroli allo stadio di Ancona

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La Roma batte l'Inter 2-1 e vince lo scudetto Under 17 Serie A e B 2022-23, conquistando per l'ottava volta il tricolore di categoria. Nerazzurri in vantaggio, ma la squadra giallorossa si è dimostrata più cinica e più pratica ed ha pareggiato prima con Feola e ribaltato il risultato poi con Nardozi. Al match ha assistito il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, allo stadio Del Conero di Ancona, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. (ANSA).