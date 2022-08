Spezia: ufficiale il ritorno di Kovalenko dall'Atalanta

L'ucraino diventerà dei liguri in caso di salvezza

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 AGO - Lo Spezia ha ufficializzato il ritorno di Viktor Kovalenko dall'Atalanta. Il fantasista ucraino, già in Liguria nella scorsa stagione, arriva in prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione 22/23 in caso di salvezza. Kovalenko, 26 anni, ha messo assieme 26 presenze ed una rete nello scorso campionato. Il calciatore, originario della città assediata di Kherson, aveva da tempo espresso il desiderio di tornare a giocare nello Spezia, città che gli era stata molto vicina nei giorni dell'invasione del suo Paese da parte della Russia. Oggi il primo allenamento agli ordini del tecnico Luca Gotti, ha scelto la maglia numero 24. (ANSA).