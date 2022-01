Sci: cdm; due austriaci guidano slalom Adelboden,Razzoli 7/o

(ANSA) - ADELBODEN, 09 GEN - Dopo la prima manche dello slalom speciale di Adelboden due austriaci sono al comando ex aequo in 54.06: sono Manuel Feller e Fabio Gstrein. Dietro di loro - con cielo coperto e sotto una nevicata che rende la visibilità un po' problematica e che ha costretto gli organizzatori a ripulire la pista - con una classifica molto stretta c'è lo svizzero Luca Aerni in 54.11. Miglior azzurro, con una prova molto solida ed efficace pur essendo reduce da una lombosciatalgia che lo ha bloccato per alcuni giorni, è l'emiliano Giuliano Razzoli buon 7/o in 54.42 pur essendo sceso con il pettorale 23, con un distacco minimo dal podio e dai leader. Fuori il veterano manfred Moelgg, per l'Italia Alex Vinatzer, il giovane talento dello slalom azzurro, non ha mai trovato il giusto ritmo ed ha chiuso in 55.35, al momento 19/o dopo la prova dei primi trenta atleti al via. In classifica anche il trentino stefano Gross 17/o in 54.99 e Simon Maurberger 20/o in 55.53. Seconda manche alle 13,30. (ANSA).