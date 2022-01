Scherma: cdm sciabola a Plovdiv, bronzo per azzurra Gregorio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Rossella Gregorio torna sul podio in Coppa del Mondo di sciabola: l'azzurra classe 1990, dopo il terzo posto conquistato a Tbilisi due settimane fa, ha riconfermato il bronzo anche nella tappa di Plovdiv. La sciabolatrice dei Carabinieri in semifinale si è trovata a sfidare l'azera Anna Bashta in un assalto combattuto fino al 13-13, quando poi la portacolori dell'Azerbaigian ha avuto la meglio mettendo a segno le ultime due stoccate decisive per il passaggio del turno. L'azera ha poi conquistato la vittoria della gara superando in finale la francese Manon Manon Apithy-Brunet 15-10. (ANSA).