Sarri, dalla mia Lazio voglio un nuovo modo di pensare

Tecnico, 'Non sono in difficoltà, su piano tattico passi avanti'

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Non mi sento in difficoltà, ho visto una squadra che a livello tattico ha fatto passi avanti giganteschi. Abbiamo cambiato tutto, piano piano ci dovremo adeguare a un nuovo modo di pensare, non tanto di giocare. Abbiamo bisogno di tempo, ma i ragazzi sono applicati. L'ultima partita da un punto di vista tattico mi ha dato dei segnali". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Domani all'Olimpico i biancocelesti sono chiamati a invertire la rotta dopo due sconfitte tra Milan e Galatasaray. "Sarà una partita difficile - ha sottolineato il tecnico toscano - perché il Cagliari è una formazione nettamente superiore alla sua classifica e in più ha cambiato allenatore e quindi a livello emozionale può avere una reazione molto forte. Ci dobbiamo aspettare una partita difficile, niente di facile assolutamente". (ANSA).