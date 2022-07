Santana eletto miglior tecnico brasiliano di ogni tempo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 LUG - E' Telé Santana, ct della Seleçao in due mondiali (tra cui quello del 1982), il miglior allenatore della storia del calcio brasiliano. A proclamarlo è stato il referendum indetto fra 103 tecnici ed ex della panchina condotto dai media del gruppo Globo. Ognuno degli interpellati (in realtà 105, ma i due ex ct Leao e Dunga non hanno voluto votare) poteva esprimere tre preferenze, con tre punti al primo, due al secondo e uno al terzo. Alla fine Telé Santana, morto nel 2006 e che proprio oggi avrebbe compiuto 91 anni, due volte campione del mondo di club (1992 e 1993) alla guida del San Paolo, ha ottenuto 158 punti. Sul podio con lui altri due ex ct della nazionale che però, a differenza di Telé, il Mondiale da tecnici lo hanno vinto, Mario Zagallo (campione nel 1970, dopo aver trionfato due volte da calciatore) con 146 punti, e Luiz Felipe Scolari con 53. L'attuale tecnico della Seleçao, Tite, è settimo in questa classifica in cui figura anche, al 31/o posto con un solo punto, quel Sebastiao Lazaroni ct del Brasile a Italia '90 e poi allenatore di Fiorentina e Bari. E in Puglia venne poi esonerato dopo 18 partite in Serie B, stagione 1992-'93. (ANSA).