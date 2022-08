Sampdoria: Winks, volevo l'Italia

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - "Giocare in Italia è sempre stato quello che volevo, sono davvero contento di essere qui, speriamo che la stagione vada bene. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria, ci vediamo domani alla partita". Così il neo acquisto della Samp Harry Winks appena sbarcato questa sera all'aeroporto genovese. E domani sarà in tribuna al Ferraris per seguire la sfida con la Lazio. Il centrocampista ex Tottenham è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. (ANSA).