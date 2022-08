Salernitana: Candreva, 'sono prontissimo' per la Roma

(ANSA) - SALERNO, 12 AGO - Antonio Candreva è arrivato al centro sportivo della Salernitana pochi minuti dopo le 16.30. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino, il centrocampista ha fatto tappa direttamente al "Mary Rosy" dove alle 18 ha svolto il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola. Candreva ha detto di essere "prontissimo" a chi gli chiedeva se fosse pronto per giocare. Prima di entrare negli spogliatoi, il calciatore non si è sottratto dalle richieste di foto ed autografi di qualche giovane tifoso presente all'esterno del centro sportivo. Accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, ha firmato un contratto di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto in caso di salvezza. Domenica contro la Roma potrebbe già fare il suo esordio dal 1' in maglia granata e per lui, ex capitano della Lazio, sarebbe una specie di derby e comunque una sfida molto sentita. (ANSA).