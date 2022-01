Ricci "il Toro una squadra tosta, è l'ideale per me"

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "Il Toro è una squadra tosta, che fa dell'intensità la sua arma principale: è una grandissima piazza, è l'ambiente ideale per continuare a crescere". E' soddisfatto della scelta fatta Samuele Ricci, approdato nelle scorse ore in granata dall'Empoli, dove è cresciuto. "Mister Juric può permettermi di migliorare tanto - aggiunge il centrocampista ai microfoni di Torino Channel - e mi aspetto un tecnico duro e severo". Oltre al calcio, il classe 2001 è iscritto anche all'università: "Studio Economia, cerco di portare avanti anche questo percorso - dice l'ultimo acquisto del presidente Urbano Cairo, che per strapparlo all'Empoli ha messo sul piatto circa due milioni di euro per il prestito e oltre otto per il riscatto - e penso che sia un'opportunità per aprirsi al mondo intorno a noi. Il calcio è importante, ma non c'è solo quello". (ANSA).