Pechino: Compagnoni, Paris si meriterebbe il podio più alto

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Che siano a Pechino o sulle Alpi, le Olimpiadi hanno sempre questo di speciale: che sono una gara unica e non ti puoi concedere il lusso di sbagliare. Come gli esami per gli studenti, sono appuntamenti che mettono addosso una pressione letteralmente 'straordinaria' ". E' uno dei passaggi della testimonianza di Deborah Compagnoni, olimpionica - Consulente e ambassador Milano-Cortina 2026, ospitata dalla sezione 'L'intruso' di 'Vita e Pensiero', bimestrale culturale dell'Università Cattolica. Compagnoni, più che pronostici, per quel che riguarda le gare di sci cinesi fa "due auspici: Domme Paris si meriterebbe davvero il più alto dei podi, e di sicuro la squadra delle ragazze potrebbe confermare quanto di bello ha già fatto negli ultimi due anni con la prima Coppa del Mondo generale di Federica Brignone e le coppe di specialità di Brignone, Bassino e Goggia. Se l'auspicio, almeno in parte, diventasse realtà sarebbe davvero un buon viatico per Milano-Cortina". (ANSA).