Parigi: passa Fritz, per Norrie Finals più lontane

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Taylor Fritz (n.26 al mondo) ha eliminato Cameron Norrie (n.13 nel ranking) agli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Parigi-Bercy, rallentando la corsa del britannico alle Finals di Torino. Con 2.945 punti Norrie infatti resta 11/o nella speciale classifica 'Atp race to Turin' che qualifica i primi otto, dietro a Jannik Sinner (nono con 3.015 punti) e Rafael Nadal (2.985) che è però fuori dai giochi per infortunio. Casper Ruud (3.185), al settimo posto, potrà assicurarsi il suo posto a Torino vincendo contro Marcos Giron questa sera, mentre Hubert Hurkacz (3.135) all'ottavo posto, potrebbe timbrare il suo biglietto per le Finals venerdì, con una vittoria su James Duckworth. Lo statunintense Fritz ha battuto Norrie per 6-3, 7-6(3) in un'ora e 33 minuti e ai quarti di finale affronterà Novak Djokovic. (ANSA).