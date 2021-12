Pancalli,sport può aiutare Paese in rivoluzione culturale

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Lo sport aiuta il Paese a una rivoluzione culturale, perché 20 anni fa era inimmaginabile che le testate più grandi italiane potessero aprire in prima pagina con una vittoria alle Paralimpiadi. Lo sport è uno strumento attraverso il quale, dopo un trauma o una patologia, ragazzi e ragazze possono recuperare una socialità. E anche motivazioni". Così il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, nel suo intervento all'avvio dell'anno sociale dell'Unione Sportiva Acli a Sacrofano. "Lo sport crea valore - ha aggiunto Pancalli - partecipa alla produzione del Prodotto Interno Lordo del Paese. Ma ha anche un effetto indiretto, è legato al benessere psicofisico. Investire nello sport significa fare politica di welfare attivo e crea anche benessere sociale. È strumento di integrazione, fa da moltiplicatore di opportunità. Le medaglie vinte a Tokyo tra Olimpiadi e Paralimpiadi sono la vetrina di una filiera che ha funzionato. Per noi non significa pensare solo a quell'uno su mille che ce la fa, perché poi alle Paralimpiadi arrivano in pochi. Noi dobbiamo intercettare la voglia di tanti giovani in questo Paese nel percorso di riconoscimento di cittadinanza delle persone disabili". (ANSA).