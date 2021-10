Nations League: L.Enrique, con Francia imponiamo il nostro gioco

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Sono molto pericolosi. Sono i più forti del mondo. Hanno campioni che giocano in squadre di altissimo livello. Anche noi siamo una squadra forte e nel calcio può accadere di tutto. Chi gioca meglio vince, vogliamo imporre il nostro gioco e vincere": è la convinzione di Luis Enrique, ct della Spagna, alla vigilia della finale di Nations League di San Siro contro la Francia. " Mbappé, Griezmann e Benzema hanno grandissima qualità, giocatori fantastici che possono decidere una partita da soli. Ma non cambiamo la nostra convinzione. E' uno sport di gruppo, vogliamo vincere, essere pericolosi", spiega Enrique. L'obiettivo della Spagna è non snaturarsi. Dopo i campioni d'Europa, le Furie rosse affronteranno i campioni del mondo. Il ct si dice "sempre ottimista", spiegando la ricetta per battere la Francia: "Dobbiamo adattarci ma vogliamo fare la nostra partita, giocare palla tra i piedi e metterli in difficoltà con la nostra velocità". (ANSA).