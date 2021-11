Moto: Puig, per Marquez altri controlli prima di Natale

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Prima di Natale Marc Marquez sarà sottoposto a ulteriori controlli e visite. Solo dopo i riscontri medici Honda HRC ed il pilota decideranno quali decisioni prendere per il futuro. Alberto Puig, team manager Repsol Honda Team, ha parlato del recupero dell'otto volte campione del mondo che soffre di diplopia dopo un caduta con la moto in allenamento. Marquez ha dovuto saltare le ultime due gare del motomondiale ed i test a Jerez a causa di un incidente avuto durante un allenamento off-road mentre si preparava per il Gran Premio dell'Algarve. In seguito, il Team ha annunciato che il 28enne soffre di diplopia (visione sdoppiata), lo stesso infortunio che ha avuto a fine 2011. "La cosa importante è come sta - ha aggiunto Puig - Ha bisogno di un po' di tempo per riposare, recuperare e vedere se tutta questa zona intorno all'occhio è meno gonfia. Verso Natale avrà un altro controllo medico e vedremo quale è la situazione. Poi probabilmente prenderemo delle decisioni sul da farsi. Naturalmente non è felice di aver saltato i test. Allo stesso tempo capisce che ora ha bisogno di riposare ed essere paziente". (ANSA).