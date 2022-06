Morgan Metraux nuova regina dell'Open d'Italia donne

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il Ladies Italian Open va alla svizzera Morgane Metraux (67 70 69) che, con un eagle alla prima buca del play-off, supera l'amateur azzurra Alessandra Fanali (70 69 67), l'inglese Meghan MacLaren (69 70 67), e festeggia il successo in Piemonte, regione che ha dato i natali al nonno materno. Al Golf Club Margara (par 72) di Fubine Monferrato (Alessandria), tutte e tre le giocatrici hanno chiuso le 54 buche regolamentari con un totale di 206 (-10) colpi, ma allo spareggio decisiva è stata la prodezza della 25enne di Losanna, prima svizzera a vincere il Ladies Italian Open, che ha risposto al meglio al birdie delle due avversarie. Grande prova delle azzurre in Piemonte. Tre quelle nella Top 10: oltre alla Fanali, Carolina Melgrati (altra dilettante) s'è classificata 4/a con 207 (-9), mentre Roberta Liti ha chiuso il torneo al 7/o posto (proprio come nel 2021) con 209 (-7). (ANSA).