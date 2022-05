Manfredi, Italia del volley pronta a un 2022 da protagonista

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Sarà un'estate ricca di appuntamenti dove l'Italia sarà protagonista, vantando un movimento forte e ricco di talento. Avremo le Final della Volley Nations League maschile a Bologna e domani andremo a Losanna per parlare con la Federazione internazionale, cui manca il terzo Paese organizzatore per i Mondiali maschili. Cercheremo di dare una mano". Così il presidente della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Giuseppe Manfredi, aprendo al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, a Milano, la conferenza stampa di presentazione della stagione 2022 delle nazionali azzurre. "In questi due anni abbiamo davvero vinto di tutto, siamo stati molto bravi ad aspettare e a concentrarci per gli impegni affrontati - ha sottolineato poi Manfredi -, ma la cosa più importante è la nostra base che con il passare del tempo sta ritornando sempre più, e questo ci dà entusiasmo: se continuiamo così sono molto tranquillo per il futuro". La parola è poi passata ai ct delle nazionali femminile e maschile, Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi, col primo che ha annunciato che la scelta di far lavorare insieme le seniores e l'Under 21, questo anche "per cercare di creare un gruppo coeso che poi dovrà dividersi tra Giochi del Mediterraneo e Nations League. Sarà poi fondamentale - ha proseguito - fare le scelte giuste per presentarsi al meglio ai Mondiali a inizio autunno". Appuntamento iridato, a fine agosto, anche per gli azzurri di De Giorgi, che ha ricordato il successo nell'ultima rassegna continentale, nella consapevolezza "che rappresenta solamente l'inizio. La squadra è forte, ci sono giovani con ancora enormi margini di crescita - ha aggiunto il tecnico - e il nostro obiettivo è quello di metterli nelle migliori condizioni di farlo. La nazionale azzurra è pronta alle sfide". (ANSA).