Lega Pro partecipa a "Notte europea dei ricercatori"

(ANSA) - ROMA, 23 SET - La Lega Pro partecipa alla "Notte europea dei Ricercatori". L' evento è organizzato dall'Università di Macerata, che ha da poco introdotto il primo corso di "Consulente Giuridico per lo sport", un percorso formativo per ricoprire ruoli di responsabilità nella gestione delle società sportive e delle strutture sportive o svolgere attività di consulenza in tale settore. Domani, venerdì 24 settembre, alla Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza e successivamente in Piazza Mazzini, si terrà un aperitivo culturale a tema "La professione del consulente giuridico per lo sport", un incontro-dibattito con gli studenti al quale prenderà parte per la Lega Pro il Segretario Generale Emanuele Paolucci. La discussione sarà introdotta dal Magnifico Rettore Francesco Adornato e da Riccardo Sacchi, Assessore allo Sport del Comune di Macerata. Moderatore sarà Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. La discussione sarà argomentata dal Presidente del Coni-Marche Fabio Luna, dal Segretario Generale della Lega Pro Emanuele Paolucci, dal Direttore Sportivo della UC Sampdoria Daniele Faggiano, e dal Direttore Generale della Fermana Calcio Fabio Massimo Conti. (ANSA).