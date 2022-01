In Serie A spiccano Inter-Lazio e Roma-Juventus

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Più Juve che Roma nella sfida Champions di domenica all'Olimpico. Questo il giudizio degli analisti Snai, che danno a 2,20 il successo dei bianconeri e a 3,25 il segno '1' dei giallorossi. Risultato meno probabile, la 'X', a 3,35, che non risolverebbe i problemi delle due squadre. Il bilancio recente dei precedenti all'Olimpico è in equilibrio: due pareggi e una vittoria per parte nelle ultime quattro sfide. Nella stagione scorsa, la Roma andò in vantaggio due volte con Veretout e per due volte fu raggiunta. Un altro 2-2 pagherebbe 14 volte la posta, mentre uno 0-1 di stretta marca Allegri vale 8,50 e l'1-0 di Mourinho si gioca a 11. Se a Roma si gioca per la zona Champions, a San Siro l'Inter punta a rendere più solida la sua leadership, dopo il rinvio della sfida contro il Bologna. L'avversario è la Lazio, che evoca il passato di Simone Inzaghi, ma anche l'unica sconfitta nerazzurra in campionato. Partita insidiosa, dunque, ma la Lazio in formato trasferta è molto diversa da quella casalinga. Anche per questo, il pronostico è nettamente sbilanciato sul segno '1', a 1,45, contro il '2' a 6,75 e l'x a 4,75. Il Milan punta a dare continuità alla propria rincorsa e cercherà di battere il Venezia a domicilio. Obiettivo probabile, a giudicare dalle quote: il '2' rossonero vale 1,57, il colpo del Venezia (che in casa ha battuto Roma e Fiorentina, pareggiato con la Juve) vale 5,75. Alta anche la quota del pari, a 4,00. Turno sulla carta favorevole per il Napoli che è uscito imbattuto dallo Stadium: la squadra di Spalletti può tornare ai 3 punti contro la Samp. Il segno '1' vola basso, a 1,45, il '2' doriano sale a 6,50. Minaccia Covid permettendo, Empoli e Sassuolo s'incontreranno in un match in cui è facile prevedere l'Over (a 1,42). Pronostico in equilibrio, con i toscani a 2,50 e gli emiliani a 2,55. Il Verona dovrebbe avere gioco facile sulla Salernitana, non a caso la quota dell'1, 1,35, è la più bassa di tutto il turno. Il '2' sarebbe una sorpresa da 8,25. Pesantissimi i punti in palio a Marassi nel derby salvezza Genoa-Spezia. I rossoblù sono favoriti a 2,15, l'ex Thiago Motta cerca una vittoria da 3,45. (ANSA).