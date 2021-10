Immobile eguaglia Piola,Lazio lo celebra 'King Ciro'

Con il gol di oggi è a 159 in biancoceleste come campione mondo

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - E' una giornata calcistica che, nonostante la mancata vittoria, Ciro Immobile ricorderà a lungo. Infatti con il gol segnato all'Atalanta l'attaccante biancoceleste ha raggiunto il record storico del club, segnando la rete numero 159 con la maglia della Lazio: così facendo Immobile è diventato insieme a Silvio Piola il miglior marcatore della storia del club. A celebrare l'impresa del bomber di Torre Annunziata è stata la società che con un post su Instagram ha sottolineato che "King Ciro ora è il capocannoniere di tutti i tempi della Lazio, 1° Ciro Immobile 159, 1° Silvio Piola 159". Ed è curioso notare che Immobile segnà il suo primo gol con l'aquila sul petto proprio all'Atalanta, il 21 agosto del 2016, e anche che a Bergamo, nel 1943, Piola mise a segno il suo ultimo gol con la maglia biancoceleste. Ora Immobile spera di agganciare Piola anche per il numero di reti segnate nel campionato di Serie A con la Lazio: 143 per Piola, 132 per Immobile. Quanto al totale complessivo,, dietro ai 159 gol di Piola e Immobile ci sono i 127 di Beppe Sigjori e 121 di 'Giorgio Chinaglia, mentre Bruno Giordano è a quota 116. A proposito di Piola, va anche detto che in precedenza veniva accreditato di 149 reti ufficiali con la Lazio, ma poi gli sono state riconosciute anche le 10 marcature realizzate nella Coppa dell'Europa Centrale, torneo non riconosciuto dalla Fifa fin quando non divenne Mitropa Cup. (ANSA).