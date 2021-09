I segreti del calciomercato a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il calcio tra affari, retroscena e passione, sentimento mai sopito nonostante lo stop causato dalla pandemia; il mondo parallelo e collaterale, dalle promesse ai giovanissimi con sogni rubati e genitori disposti a tutto pur di accontentare i figli; il cambiamento del calciomercato dalla sede unica di Milano fino alle trattative dei giorni nostri affidate alla tecnologia; le curiosità di un ambiente comunque affascinante che ormai vede impegnati addetti ai lavori e tifosi 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno sono i temi al centro della II edizione di "Inside the Sport", premio nazionale promosso dal Mcl - Movimento Cristiano Lavoratori e organizzato con l'Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana. L'appuntamento è per lunedì 27 settembre 2021 (ore 10.30) al Museo del Calcio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. In apertura dei lavori, un convegno-dibattito su "Il calciomercato tra etica e business", con gli interventi istituzionali di Demetrio Albertini, padrone di casa e presidente del Settore Tecnico della Figc, Matteo Marani, presidente del Museo del Calcio, Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi; Michele Cutolo, vicepresidente nazionale Mcl. Poi testimonianze e premi speciali di e per Fabio Capello, allenatore vincente per eccellenza; Federico Cherubini, dg Juventus; Katia Serra, opinionista Rai; Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori; Claudia Conte, Sport & solidarietà. Riconoscimenti speciali anche per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport; Paolo Condò, giornalista e scrittore; Massimo Corcione, direttore Dazn; Franco Ordine, storico inviato de Il Giornale; Sara Meini, inviata Tgr Rai; Franco Esposito, giornalista e scrittore. (ANSA).