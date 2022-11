Hellas, incubo infinito: settimo ko consecutivo, ennesima rimonta subita nel finale

Per la 12esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 l'Hellas viene battuto 3-1 al Bentegodi dalla Roma di Josè Mourinho.

Per un Hellas infarcito di assenze è la settima sconfitta subita, la terza rimonta consecutiva subita, e per l'ennesima volta il Verona raccoglie meno di quanto merita: questa volta va sopra, resta in 10 contro 11 e ancora una volta viene superato nel finale. E nella sfida salvezza di domenica contro il Monza avrà ben tre difensori squalificati. Considerati i soli primi tempi, l'Hellas avrebbe 12 punti, più del doppio dei 5 guadagnati finora.

La partita

Il Verona parte forte ma rischia tantissimo quando Abraham a porta vuota la mette incredibilmente sul palo. Poi arriva la rete gialloblù: Dawidowicz è sulla traiettoria di un tiro di Faraoni e Rui Patricio è battuto. Terza rete di un difensore nelle ultime tre del Verona. Lo stesso polacco però dopo nove minuti è protagonista in negativo: intervento irruento (ma forse sul pallone) su Zaniolo, Sacchi va al Var e decide che è da rosso. I gialloblù resistono ma un erroraccio di Tameze nel recupero della prima frazione porta alla rete dello stesso Zaniolo, in comodo tap in dopo un altro palo di Abraham.

Nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa l'Hellas tiene, ma negli ultimi dieci minuti, ancora una volta, crolla: prima Matic prende la traversa, poi serve a Volpato (seconda rete in carriera, entrambe al Verona) la palla del 2-1. E lo stesso Volpato dà a El Shaarawy l'assist per il definitivo 1-3.

Hellas sempre più giù e chiamato a vincere contro il Monza domenica prossima, senza gli squalificati Dawidowicz, Ceccherini e Hien.

Finale: Verona-Roma 1-3 ( 26' Dawidowicz, 45+2 Zaniolo, 88' Volpato, 92' El Shaarawy )

La cronaca del secondo tempo

94' Ci prova Sulemana, para Rui Patricio

92' GOL DELLA ROMA Volpato trova El Shaarawy in area, che batte Montipò

88' GOL DELLA ROMA Matic all'indietro per Volpato, che dal limite batte Montipò

87' Ci prova Pellegrini dal limite, para Montipò

83' Pellegrini calcia mentre Montipò sta posizionando la barriera, il portiere del Verona salva comunque. Sul corner successivo traversa di Matic

81' Ammonito anche Hien: contro il Monza l'Hellas non avrà Ceccherini, Hien e Dawidowicz, tutti squalificati

80' Lasagna colpito da Karsdrop al limite dell'area, l'Hellas chiede il rigore ma per Sacchi è tutto ok

72' Belotti scappa sulla destra e prova il tiro-cross, para Montipò

64' Belotti entra in area e calcia in diagonale: para Montipò

46' L'Hellas riparte con Lasagna per Kallon e Hien per l'ammonito Ceccherini

La cronaca del primo tempo

48' Faraoni ci prova da fuori, palla alta

47' GOL DELLA ROMA Perde palla l'Hellas con un erroraccio di Tameze, Camara serve Abraham che prende il palo: sulla ribattuta Zaniolo insacca

35' L'arbitro al Var per un intervento di Dawidowicz su Zaniolo: espulso il numero 27, ma ci sono dubbi, con l'intervento che sembrava deciso ma sul pallone

26' GOL DEL VERONa Tiro da fuori di Faraoni che trova la deviazione di Dawidowicz: Hellas in vantaggio e terza rete consecutiva segnata da un difensore. Sacchi al Var per capire se c'è un fuorigioco o un tocco di Henry: il gol è buono

24' Kallon serve Veloso al limite, tiro strozzato che termina ampiamente fuori

21' Cross di Karsdrop, colpo di testa di Abraham e palla che esce di pochissimo

19' Clamorosa occasione per la Roma: Abraham servizio in profondità scarta Montipò ma sbaglia clamorosamente a porta vuota colpendo il palo esterno

15' Tiro di Kallon deviato, para Rui Patricio

8' Percussione di Faraoni in area, poi cross basso di Kallon ma sul pallone non arriva nessuno

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini (46' Hien); Faraoni, Veloso (68' Magnani), Hongla (86' Sulemana), Depaoli; Tameze, Kallon (46' Lasagna); Henry (78' Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Terracciano, Praszelik, Cabal

Allenatore: Salvatore Bocchetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (66' Matic), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (46' El Shaarawy), Camara (83' Shomudorov), Zalewski (57' Volpato); Zaniolo (57' Belotti), Pellegrini; Abraham

A disposizione: Boer, Svilar, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Tripi, Tahirovic,

Allenatore: Josè Mourinho

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata) Assistenti: Mauro Vivenzi (Sez. AIA di Brescia), Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)