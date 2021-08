L'Hellas spera nell'impresa per un tempo: poi l'Inter rimonta e passa al Bentegodi

Nella seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022 l'Hellas Verona, sconfitto all'esordio dal Sassuolo, viene battuto al Bentegodi dall'Inter campione d'Italia.

Gialloblù in gol nel primo tempo con Ilic, nella ripresa subito la rete di Lautaro Martinez e negli ultimi dieci minuti la doppietta di Correa.

Di Francesco parte senza punte: Barak è «falso nueve», rientra Faraoni. Buon inizio dell'Inter, poi cresce l'Hellas e al 14esimo, su un errore di Handanovic e Brozovic, Ilic ruba palla e segna con un pallonetto delizioso.

Poche occasioni nella prima frazione, all'inizio della seconda i nerazzurri pareggiano: Martinez sfrutta un assist involontario di Hongla e batte Montipò. Cresce l'Inter, il portiere del Verona salva in un paio di occasioni e negli ultimi dieci minuti decide il neoentrato Correa: prima di testa, poi con un tiro dal limite in pieno recupero.

Restano a zero punti Zaccagni e compagni: alla ripresa del campionato, nella terza giornata, sfida al Dall'Ara contro il Bologna.

Finale: Verona-Inter 1-3 ( 14' Ilic, 47' Martinez, 82' Correa, 94' Correa)

La cronaca del secondo tempo

93' GOL DELL'INTER In pieno recupero Correa fa bis dal limite dell'area

82' GOL DELL'INTER Vola sulla fascia Darmian, cross per Correa che di testa batte Montipò

74' Triplo cambio: dentro Tameze, Sutalo e Dawidowicz per Faraoni, Magnani e Hongla

70' Due tiri di Dimarco e Calhanoglu che, deviati, non impensieriscono troppo Montipò. Ma si abbassa troppo il Verona

66' Bastoni avanza e calcia dal limite, Montipò si distende e salva. Poi colpo di testa di Vidal, sicuro l'estremo difensore gialloblù

61' Fuori Cancellieri, dentro Lasagna

59' Errore di Magnani in contropiede, poi Hongla stende Martinez in area rischiando tantissimo: niente penalty per l'arbitro

56' Azione identica al gol: Dzeko tocca per Lautaro che la mette fuori di poco

52' Problemi per Ceccherini, entra Casale

47' GOL DELL'INTER Sugli sviluppi di un out, tocco di Hongla e Lautaro di testa batte un Montipò non perfetto

La cronaca del primo tempo

41' Bella azione del Verona, ma Cancellieri dal limite la mette alta

38' Montipò in uscita ostacolato da Lautaro: la palla finisce in rete ma prima c'è il fischio dell'arbitro

22' Barella di testa, palla alta

14' GOL DEL VERONA! Errore di Handanovic e Brozovic, Ilic recupera palla e porta avanti i gialloblù!

11' Errore difensivo di Faraoni, Martinez calcia una palla vagante, para Montipò sul primo palo

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Günter, Magnani (74' Dawidowicz), Ceccherini (52' Casale); Faraoni (74' Sutalo), Hongla (74' Tameze), Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri (61' Lasagna), Zaccagni

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Bessa, Frabotta, Ragusa, Simeone

Allenatore: Eusebio Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (65' Vidal), Calhanoglu (86' Vecino), Perisic (65' Dimarco); Lautaro (72' Correa), Dzeko (86' Sensi)

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Satriano

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo) Assistenti: Alassio (Sez. AIA di Imperia), Mondin (Sez. AIA di Treviso)