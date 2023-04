Verdi è magico, l'Hellas in una notte folle batte il Bologna e riapre la lotta salvezza

Il Verona batte il Bologna dopo una gara incredibile e aggancia, seppur per una notte, il quartultimo posto occupato dallo Spezia.

Decisivo un Verdi sontuoso, che segna due reti e ispira i compagni, nel finale accorcia Dominguez e Orsolini sbaglia clamorosamente la palla del 2-2.

Nel primo tempo l'Hellas ha diverse occasioni: un paio per lo stesso Verdi, una clamorosa per Lasagna che sbaglia a tu per tu con Skorupski. Lo stesso Lasagna, così come Abildgaard, deve abbandonare il campo per infortunio. Al loro posto Lazovic e Duda. Il Var toglie un rigore inizialmente assegnato al Verona, ma ne dà uno in pieno recupero. E Verdi non sbaglia.

Nella ripresa è praticamente solo Bologna, ma in una della poche proiezioni offensive l'immenso Verdi inzucca un cross di Faraoni e fa 2-0. Dominguez accorcia nel finale prima del clamoroso errore di Orsolini.

Terzo risultato consecutivo, quart'ultimo posto agganciato, almeno momentaneamente, per l'Hellas domenica prossima la trasferta di Cremona.

Finale: Verona-Bologna 2-1 (50' Verdi, 62' Verdi, 94' Dominguez)

La cronaca del secondo tempo

96' Montipò vola su Ferguson, Orsolini in tap-in calcia clamorosamente alto

94' GOL DEL BOLOGNA Nico Dominguez, liberato in area, in pallonetto batte Montipò

91' Netto fallo da rigore di Coppola su Orsolini in area, ma nè l'arbitro nè il Var se ne accorgono

87' Calcia Dominguez, palla fuori

62' GOL DEL VERONA!!! Cross di Tameze, sbuca di testa Verdi che batte Skorupski!

59' Ci prova Orsolini, palla fuori di poco

52' Parte forte il Bologna, Montipò para facile su Dominguez

La cronaca del primo tempo

56' Finisce dopo undici minuti di recupero il primo tempo

50' GOL DEL VERONA Rigore per il Verona dopo che Skorupski ha colpito violentemente Giach su un calcio d'angolo. Verdi sul dischetto: gol!!!

41' Calcia Zirkzee, Montipò salva

40' Si fa male anche Lasagna, dentro Lazovic

29' Problemi per Abildgaard, che aveva preso un colpo in testa, entra Duda

22' Atterrato Depaoli in area di rigore: penalty per l'Hellas. Va sul dischetto Verdi, mentre il Var verifica la correttezza del fischio: il fallo è fuori dall'area

18' Ci prova Dominguez, para Montipò

16' Verdi ancora da fuori, Skorupski si salva in angolo

15' Verdi raccoglie una respinta al limite e calcia, para Skorupski centrale

12' Lasagna lanciato da Verdi in campo aperto, a tu per tu con il portiere avversario calcia debolmente Skorupski

Le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (81' Coppola), Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard (30' Duda), Depaoli; Verdi (81' Sulemana), Lasagna (40' Lazovic); Gaich (46' Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Veloso, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal

Allenatore: Marco Zaffaroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (59' Sansone), Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer (46' Orsolini), Ferguson, Barrow (46' Moro); Zirkzee

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri

Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia) Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mauro Vivenzi (Sez. AIA di Brescia)