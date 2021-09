Nonostante il divieto, sancito dalla Prefettura di Bologna, di vendere i biglietti per la partita Bologna-Verona, in programma lunedì al Dall’Ara, ai residenti in Veneto, risulta che siano stati acquistati online 71 biglietti. La Questura di Bologna invita quindi i «possessori dei biglietti a chiedere il rimborso, secondo le modalità previste, in quanto non validi perché venduti in violazione di un provvedimento prefettizio».