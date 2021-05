(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'australiano Caleb Ewan ha vinto in volata la settima tappa del Giro d' Italia di 181 Km da Notaresco in Abruzzo a Termoli in Molise. Secondo posto per Davide Cimolai, con Tim Merlier al terzo posto. Conserva la maglia rosa l'ungherese Attila Valter. (ANSA).