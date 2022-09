Ginnastica: Mondiali ritmica; oro storico per Sofia Raffaeli

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Storico oro per Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica rimica in corso a Sofia in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa del mondo al cerchio. Con il punteggio di 34.850 l'azzurra ha superato la ginnasta di casa Stiliana Nikolova (33.400) e la tedesca Darja Varfolomeev (32.150). (ANSA).