Genoa: Messaggio di Sheva a squadra: 'Salvate la A per i tifosi'

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - L'ex tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, ha lanciato un messaggio alla squadra e ai tifosi rossoblù attraverso Repubblica.it. Ai giocatori dice salvate la squadra perché ha una tifoseria straordinaria. "In questi due mesi, col mio staff, abbiamo dato tutto quello che potevamo. L'essenziale nella vita è potersi guardare allo specchio la sera e io so di poterlo fare. Prima di lasciarvi vi dico una cosa importante sulla maglia che indossate. Io sono un allenatore giovane, ma qualcosa nel calcio ho fatto e nella mia carriera ho visto da dentro tantissimi stadi, in tutte le parti del mondo. Però uno stadio come il Ferraris non l'avevo mai vissuto prima: è straordinario, perché sono straordinari i tifosi del Genoa. Dovete cercare di salvare la Serie A per loro. Per questi ragazzi che creano ogni volta un' atmosfera incredibile e che in mezzo alle difficoltà non ci hanno mai abbandonato". (ANSA).