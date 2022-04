Genoa: Blessin, Lazio vinto meritatamente ma episodio chiave

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa che cade in casa contro la Lazio in una gara segnata però da una decisione non presa per un intervento di Acerbi su Piccoli, sullo 0-0, dopo la quale mentre ancora i rossoblù protestavano è arrivato il gol del vantaggio ospite. "Prima di tutto anche se l'arbitro non fischia bisogna continuare ad essere concentrati e non lasciarsi distrarre -ha spiegato Blessin -. Continuo a pensare che il Var sia una cosa positiva, ma anche in altre partite non ci ha aiutato come accaduto oggi. Episodi del genere possono far girare una gara diversamente. Se l'arbitro fosse intervenuto avrebbe potuto dare cartellino rosso, a quel punto le cose sarebbero cambiate, noi forse saremmo potuti passare in vantaggio e loro magari non avrebbero segnato. Detto questo vorrei sottolineare che la Lazio ha vinto meritatamente". Al di là del contatto tra Acerbi e Piccoli la gara del Genoa non era iniziata male e questo voleva il tecnico. "Nei primi venti minuti la squadra non mi è dispiaciuta ed ha fatto bene giocando con la giusta concentrazione. Purtroppo avevamo problemi a sinistra con Portanova, tanto che abbiamo poi invertito la sua posizione con Melegoni. La sensazione ripeto è che stavamo facendo bene ed eravamo pienamente in partita fino a quell'episodio". Blessin ha voluto comunque ribadire il suo pensiero sul risultato finale. "La Lazio ha vinto meritatamente - ha ripetuto -, se poi analizziamo i fatti vediamo che abbiamo subito il primo gol quando non eravamo concentrati proprio per la discussione sul possibile rigore, ma soprattutto abbiamo fatto troppi regali". Per i rossoblù la salvezza rimane comunque a tre punti. "Chiaro che adesso abbiamo ancora sei partite e vogliamo essere coraggiosi. Vogliamo dare tutto per riuscire a salvarci. Nel calcio gli sbagli ci stanno e si fanno errori, ma quello che conta è che dopo un errore, dopo un gol bisogna reagire e forse i giocatori si trascinano ancora delle scorie. Quando sbagli devi reagire e non lasciarti mai andare ma lottare sempre". (ANSA).