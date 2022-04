Fiorentina: voglia di restare in corsa per l'Europa

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Testa al Milan per continuare a tenere vivo l'obiettivo Europa: la Fiorentina prova a ripartire dopo il 4-0 subito mercoledì al Franchi nel recupero con l'Udinese, gara che nelle mire di Italiano e del suo gruppo avrebbe dovuto sancire il sorpasso in classifica su Roma e Lazio e staccare l'Atalanta. Invece è arrivata un fragoroso stop, il secondo di fila dopo il ko di domenica scorsa a Salerno. Ieri Italiano ha concesso alla squadra e pure a se stesso una giornata di stacco dopo la gara da incubo con l'Udinese, dando appuntamento a stamani al centro sportivo. Il tecnico ha ampia possibilità di scelta per la sfida al Milan. I dubbi maggiori riguardano centrocampo e attacco: nel primo sono in ballottaggio l'ex Bonaventura e Maleh mentre dovrebbero essere riconfermati Torreira e Duncan (con Amrabat pronto a dare il proprio contributo) mentre in avanti c'è il solito duello fra Cabral e un altro ex, Piatek. A destra sembra destinato alla conferma Nico Gonzalez, a sinistra appare al momento in vantaggio l'ennesimo ex, Saponara, rispetto a Sottil e Ikoné. Infine la difesa: davanti a Terracciano dovrebbe essere rinnovata la fiducia alla linea formata da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi, tutti alla prova di Giroud e soci. (ANSA).