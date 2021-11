Fiorentina: Vlahovic, lavoriamo per andare in Europa

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - "Lavoriamo tutti e vogliamo andare in Europa, perché la Fiorentina non gioca lì da molti anni e penso che sarebbe un grande successo per il club. Penso che questo gruppo di giocatori e questo staff professionale se lo meriti e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati". Così il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, al portale serbo telegraf.rs, svela l'obiettivo che l'attaccante e i suoi compagni si sono dati in una stagione dove la Fiorentina è sicuramente tra le protagoniste in positivo del campionato. Una consapevolezza nelle proprie possibilità, di tutta la squadra viola, che è stata rinforzata dalla vittoria di sabato scorso al Franchi contro il Milan, dove Vlahovic ha segnato una doppietta ai rossoneri. "La partita contro il Milan - ha detto - è stata come un sogno, ma come in ogni attività, anche nella nostra, quello che è successo è già stato dimenticato e la cosa più importante è quello che deve ancora venire. Il giorno dopo la partita c'era euforia, ma abbiamo iniziato subito a prepararci per la prossima partita con l'Empoli". Sui due gol al Milan finiti sui media di tutto il mondo Vlahovic ha commentato: "Cerco di non seguire così tanto i media, ma mi arriva sempre in qualche modo. Penso che dovrei continuare ad allenarmi ancora più duramente, con ancora più voglia e volontà, e spero di continuare così. Sì, rimango più tempo sul campo dopo ogni allenamento non solo per provare i calci di punizione ma tutto quello che posso: penso che sia una delle premesse per il successo. Quindi continuerò così fino a raggiungere il livello più alto e, soprattutto, quando ci rimarrò". (ANSA).