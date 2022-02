F1: Binotto, con nuove monoposto 5-6 gare prima ottenere massimo

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Alla luce dei nuovi regolamenti in Formula 1 che hanno imposto una nuova generazione di monoposto "secondo me ci vorranno 5-6 gare prima di ottenere le massime prestazioni: ci sarà molto da imparare". Ne è convinto il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, nel giorno in cui il Cavallino ha svelato la F1-75 che correrà nel Mondiale 2022. "Queste sono macchine molto diverse da quelle del passato - ha osservato nel corso della conferenza stampa di presentazione della Rossa - anche per come saranno settate in pista. Avremo pochissimi giorni di test, avremo sei giorni da qui alla prima gara, tre giorni a Barcellona e tre in Bahrein, e li dedicheremo il più possibile a cercare di capire queste nuove vetture". Quindi, ha aggiunto, "non guarderemo alla prestazione ma cercheremo di capire il reale comportamento rispetto a quello che ci aspettiamo. E' il mondo della correlazione, della correlazione tra pista e galleria del vento, tra pista e simulatore. Se noi abbiamo una buona correlazione - ha proseguito Binotto - anche gli sviluppi diventano più scontati e immediati. A Barcellona cercheremo di capire le condizioni della macchina, poi in Bahrein spingeremo di più: secondo me ci vorranno 5-6 gare prima di ottenere le massime prestazioni, ci sarà molto da imparare". Parole, quelle del direttore sportivo ferrarista, che trovano eco anche il quelle dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. "Ci vorrà qualche giorno prima di spingere al massimo - ha commentato il pilota francese - io non vedo l'ora di spingere ma è sempre così quando c'è una macchina completamente nuova: utilizzeremo i test per valutare gli stili di guida per sfruttare il prima possibile il massimo potenziale della macchina". La F1-75, ha argomentato, il pilota spagnolo, "è talmente nuova che si devono imparare tante cose. Utilizzeremo così test, aiutando anche i tecnici e la squadra per il setup". (ANSA).