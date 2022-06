Ex prefetto e arbitro Cardona è nuovo presidente Reggina

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 GIU - L'ex prefetto Marcello Cardona, già questore di Milano ed arbitro di calcio in serie A, è il nuovo presidente della Reggina. Lo ha nominato il patron della società, l'imprenditore Felice Saladini. Cardona, 65 anni, reggino, dal 2020 al 2021 è stato Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Assume l'incarico di presidente della Reggina a titolo gratuito. "Con l'arrivo di Marcello Cardona - ha sottolineato Saladini - si apre il percorso per potere aspirare a grandi risultati, importanti traguardi e per dare alla città di Reggio Calabria quello che merita sul piano sportivo. Cardona, oltre che un grande sportivo ed un alto rappresentante delle istituzioni. È la persona più indicata per quel percorso di rinnovamento e risorgimento che vogliamo avviare in questo club". "Metterò la mia esperienza, la mia trasparenza, il mio modo di essere - il commento dell'ex arbitro - al servizio della città e della Reggina. Credo che dobbiamo ricominciare a sognare. Vogliamo saper giocare al calcio e tornare a fare divertire i nostri tifosi". (ANSA).